Seyyidül İstiğfar duası nedir? Seyyidül istiğfar duası okunuşu, Arapça ve Türkçe meali! Seyyidül istiğfar okunuşu nasıldır?

Seyyidül istiğfar duası en faziletli duaların başında gelmektedir. Seyyidül İstiğfar duasının Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir merak ediliyor. Seyyidül İstiğfar duası nasıl okunur? Seyyidül İstiğfar duası okunuşu nedir? Seyyidül İstiğfar duası nerede okunur? Seyyidül İstiğfar duasını kaç kere okumamız gerekiyor? Detaylar haberimizde.

Mü'min suresi 60. ayetinde "Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" buyrulmaktadır. Buna göre Allah (c.c.) 'a bol bol dua etmeliyiz. Peki Seyyidül İstiğfar duası nedir? Seyyidül istiğfar duası okunuşu, Arapça ve Türkçe meali! Seyyidül istiğfar okunuşu nasıldır?

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Seyyidül İstiğfar duası Arapça yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve veğdike mestetêğtü, Eûzü bike min şerri mâ saneğtü, Ebûü leke biniğmetike aleyye ve ebûü bizenbî feğfirlî feinnehû lâ yeğfiruzzünûbe illâ ente.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)"

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz, Seyyidül İstiğfar duasının faziletini şu sözleriyle belirtmiştir; "Kim, seyyidül istiğfar duasının faziletine inanarak gündüz okursa, gece olmadan öldüğünde cennetlik olur. Aynı şekilde gece okuyup, sabah olmadan ölürse yine cennetlik olur."

Bu duayı anlamına ve faziletine inanarak okumaya devam ederseniz, günahlardan arınıyorsunuz. İbadet sevabı kazanıyor, melekler sizin için dua ediyor. Bilerek veya bilmeyerek işlediğiniz günahlarınız için sürekli af dileyip, yükümlülüklerinizi yerine getirmelisiniz. Bununla birlikte seyyidül istiğfar duasını okuduğunuzda cennetle müjdeleniyorsunuz.

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

İSTİĞFAR DUASI ANLAMI

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI NASIL YAPILIR?

Hadis-i şerifte, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyuruldu. Anlamı ise "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.

İstiğfarlardan meşhur olanı, Peygamberimizin bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" istigfarıdır.

HADİSLERLE TEVBE İSTİĞFARIN ÖNEMİ

Hadis-i şerifte, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyuruldu.

Anlamı ise "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" istigfarıdır.

TDK'YA GÖRE İSTİĞFAR NE DEMEK?