Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı - Haberler
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Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Güncel

Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı Türk-İslam ülküsünün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 33. yılında Bursa'da okunan mevlid-i şerifle anıldı.

BURSA (İHA) - Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı

BURSA - Türk- İslam ülküsünün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 33. yılında Bursa'da okunan mevlid-i şerifle anıldı.

Türk-İslam ülküsünün öncü isimlerinden biri olarak bilinen, büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 33. sene-i devriyesinde Bursa'da anıldı. Yüzlerce vatandaş, Ulucami'de buluştu. Okunan mevlid-i şerifle Arvasi anıldı. Bursa Ülkü Ocakları ve TÜRKAV Bursa Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği mevlit cemiyetinde Seyyid Ahmet Arvasi dualarla yad edildi. Yatsı namazından sonra okunan mevlidi yaşlılar kadar gençler de büyük bir huşuyla dinledi. Cemaat, merhum Arvasi için dua etti.

Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı

Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı

Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Son Dakika Haberleri

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