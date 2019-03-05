Seyyid Ahmet Arvasi Van'da Anıldı

Kültür Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Toplumbilimci Yazar Seyyid Ahmet Arvasi'nin ölümünün 30. yıldönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yazar Seyyid Ahmet Arvasi'nin kendini Allah ve Resulünün davası için adamış biri olduğunu ifade ederek, "Sırf Allah rızası için canını, malını ve mevkiini din ve devleti, mülk ve milleti için fedaya hazır; şanlı, mukaddes, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde dövüşen, nefsini düşünmeyen şanlı tarihimizin doğurduğu bir insandır. İslam, iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslamı gaye edinen bir dava adamıdır. 'Benim dava anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur. İster azınlıktan gelsin, ister çoğunluktan gelsin her türlü ırkçılığa karşıyım' diyen bir düşünce, bir fikir adamıdır. Bu anlamda bu sempozyumumuzun birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından program başkanlığını Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek'in yaptığı ve Habip Arvas, Dr. Semih Uşaklıoğlu ile Efendi Barutçu'nun konuşmacı olarak katıldığı birinci oturuma geçildi. Habib Arvas 'Seyyid Ahmet Arvasi'nin hayatı, ehl-sünnet'i müdafaası, sosyolojik açıdan milliyetçilik anlayışı', Dr. Semih Uşaklıoğlu 'Arvasi Hocanın insana bakışı' ve Efendi Barutcu ise 'Seyyid Ahmet Arvasi'nin şahsiyeti, fikirleri, bazı hatıraları, Türk gençliğine seslenişi' konularında konuşmalar yaptı.

Programın ikinci oturumu ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) gerçekleşti.

Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Müftüsü Nimettulah Arvas, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA