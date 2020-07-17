Seyyar satıcı, kadın zabıta memurunun parmağını kırdı
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Seyyar satıcı, kadın zabıta memurunun parmağını kırdı

TRABZON'da, seyyar satıcı Fahri B., kendisini uyaran kadın zabıta görevlilerinin üzerine motosiklet sürdü.

Seyyar satıcı, kadın zabıta memurunun parmağını kırdı
17.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:25

TRABZON'da, seyyar satıcı Fahri B., kendisini uyaran kadın zabıta görevlilerinin üzerine motosiklet sürdü. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı zabıta memuru Nadiia Taşğın'ın (29) parmağında kırık oluşurken, seyyar satıcı polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırı anı ise zabıta memurunun yaka kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün akşam Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetim sırasında seyyar satıcı Fahri B.'yi uyardı. Uyarıları dikkate almayınca da kimlik istediler. Kimliğini vermeyen seyyar satıcı, motosikletini çalıştırarak, zabıta memurları Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Nadiia Taşğın ile Güllü Akbaş'ın üzerine sürdü. Motosikleti durdurmaya çalışan Taşğın'ın elini sıkan saldırgan, gelen polis ve zabıta ekiplerince gözaltına alındı.

Parmağında kırık oluşan zabıta memuru hastanedeki tedavisinin ardında taburcu edildi.Seyyar satıcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Saldırı anı zabıta memurunun yaka kamerasına yansıdı.

"PARMAĞIMI SIKTI, POLİS GELİNCE BIRAKTI"

Trabzonlu eşiyle evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçen ve 9 yıl önce kente yerleşen Ukrayna asıllı Nadiia Taşğın, yaşananları DHA'ya anlattı. Ukraynaca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Lehçe ve Türkçe bilen Taşğın, "Bir seyyar satıcıya müdahale etmek istedik. O sırada darp olayı yaşadım. Üstümüze motor sürdü, ben de motoru tutup engel olmaya çalıştım ama beyefendi benim dediklerimi dikkate almadı. Parmağımı tuttu. Ne şekilde, nasıl tuttuğunu anlamadım. Uyardım ancak bırakmadı. En son parmağımın kırıldığını hissettim ama satıcı parmağımı bırakmadı, sıkmaya devam etti. Polis gelince bıraktı. Şikayetçi oldum, bu olay hoş bir şey değil. Çok üzücü bir durum. Benim yerime bir başkası da olabilirdi. Daha duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zabıta memuru Güllü Akbaş da "Biz her insanın, cinsiyet ayırımı yapmaksızın yardımlarına koştuk. Biz bu olayı yaşarken, bir kadına şiddet uygulanırken hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Olay yaşandığı anda kadınlar da vardı orada. Bir kadına şiddet uygulanıyor demediler. Bu durumdan dolayı çok üzüldüm. Keşke bir vatandaşımız çıkıp da bize sahip çıksaydı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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