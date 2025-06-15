Şeytanın içeceği olarak görülen içecek hangisidir?

Şeytanın içeceği olarak görülen içecek hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Avrupa'da "Şeytan'ın içeceği" olarak görülürken Papa VIII. Clement, ilk yudumu aldıktan sonra "çok lezzetli olduğu ve Müslümanlara bırakılırsa yazık olacağı" gerekçesiyle onu vaftiz etmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangisi Avrupa'da "Şeytan'ın içeceği" olarak görülürken Papa VIII. Clement, ilk yudumu aldıktan sonra "çok lezzetli olduğu ve Müslümanlara bırakılırsa yazık olacağı" gerekçesiyle onu vaftiz etmiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ AVRUPA'DA "ŞEYTAN'IN İÇECEĞİ" OLARAK GÖRÜLÜRKEN PAPA VIII. CLEMENT, İLK YUDUMU ALDIKTAN SONRA "ÇOK LEZZETLİ OLDUĞU VE MÜSLÜMANLARA BIRAKILIRSA YAZIK OLACAĞI" GEREKÇESİYLE ONU VAFTİZ ETMİŞTİR?

A: Çay

B: Ayran

C: Kahve

D: Kefir

Cevap:C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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