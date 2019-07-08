Şeyma Subaşı ve sevgilisi öpüşürken görüntülendi
Bir süredir Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, dün akşam sevgilisinin doğum gününü kutladı. Şeyma, sevgilisinin yeni yaşını dudağından öperek kutladı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJGuido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, İbiza'da sevgilisinin doğum gününü kutladı. Renkli görüntülere sahne olan partide Şeyma Subaşı'nın Guido Senia'yı dudağından öpmesi dikkat çekti.
DOYASIYA EĞLENDİLER
Snob Magazin'in özel haberine göre; Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü. Subaşı, sık sık sevgilisine sarılırken görüntülendi. Partiye ikilinin çok sayıda arkadaşı da katıldı.
ŞEYMA'NIN YENİ YAŞINI KUTLADI
Guido Senia da geçtiğimiz günlerde 29'uncu yaşına giren Şeyma Subaşı'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı. Senia, deniz kenarında çekilen fotoğrafa "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düşmüştü.
Kaynak: Diğer
YORUMLAR (4)
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adam sopayı vermiş:DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Basit kadınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ondan ona, ondan ona şeymaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Guido Senia bi çak artık da rahatlasın kaşınıyor işte :)Cevap Yaz 28 2 Yayından Kaldır
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