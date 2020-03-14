Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Corona Virüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

14.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:37
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Yurtdışından Türkiye'ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi.

Hastanede bir gece kalan çiftin 'Corona Virüsü' test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"

"İSRAİL'DE 2 HAFTA KARANTİNADA KALDI"

Subaşı ve sevgilisidün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: "Guido yaklaşık 1 aydır İtalya'da bulunmadı. Beraber Courchevel'deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor."

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