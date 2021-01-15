Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi
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Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi

15.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:57
Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi

Bir süredir Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, günlerdir yüzünü gizleyerek fotoğrafını yayınladığı sevgilisini ilk kez gösterdi. Instagram'dan sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaşan Subaşı "Çok aşığım, nazar değmesin" notunu yazmayı ihmal etmedi.

Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve tatil yaptığı fotoğrafları sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile paylaştığı fotoğraflarda hem aşkının yüzünü gizleyen Subaşı, kural bozdu.

"NAZAR DEĞMESİN"

Sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, aşka gelerek "Bu delilik, çok aşığım. Nazar değmesin" notunu yazdı.

Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi

ŞEYMA'YA 2 MİLYONLUK SAAT JESTİ

Dün yine sevgilisinin yüzünü kapatmayı tercih eden Subaşı, kolundaki lüks marka saat ile dikkat çekmişti. Subaşı'na sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi
Haber Yorumları (5)
TALAT HALİLOĞLU: Ben de insanlar gördüm üstünde elbise yok ben ne elbiseler gördüm içinde insan yok
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ZZ: ACUN BUNU BAŞIMIZA İYİ BELA ETTİ
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FUAT EKİNCİ: Bu adamıda 2 hafta sonra bırakır yeni aşka uzanır.Gozu ac
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