Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı

Bir süredir yüzündeki değişikliklerden dolayı estetik yaptırdığı konuşulan Şeyma Subaşı, zengin sevgilisinin lüks aracının önünde poz vererek adeta hava attı.

İtalyan Guido Senia ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşıyor. İlişkinin başında sevgilisinin yüzünü dahi gizleyen Şeyma, şimdilerde iş adamı sevgilisinin mal varlığını çarşaf çarşaf paylaşıyor.

SEVGİLİSİNİN ARABASININ ÖNÜNDE POZ VERDİ

İlişkisini göz önünde yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, son günlerde yüzündeki değişimle adından söz ettiriyor. Estetik yaptırdığı konuşulan Subaşı, bu iddialara cevap vermek yerine zengin sevgilisinin son model aracıyla poz vermeyi tercih etti. Daha önce de sevgilisinin lüks araçlarını paylaşan Subaşı, son paylaşımında da son model arabanın üzerine oturarak poz verdi.

"MELİSA'DAN SONRA İKİNCİ HER ŞEYİM"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" diyerek aşkını ilan etmişti.