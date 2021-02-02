Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı
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Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı

02.02.2021 13:22 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:15
Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı

Bir süredir yüzündeki değişikliklerden dolayı estetik yaptırdığı konuşulan Şeyma Subaşı, zengin sevgilisinin lüks aracının önünde poz vererek adeta hava attı.

İtalyan Guido Senia ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşıyor. İlişkinin başında sevgilisinin yüzünü dahi gizleyen Şeyma, şimdilerde iş adamı sevgilisinin mal varlığını çarşaf çarşaf paylaşıyor.

SEVGİLİSİNİN ARABASININ ÖNÜNDE POZ VERDİ

İlişkisini göz önünde yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, son günlerde yüzündeki değişimle adından söz ettiriyor. Estetik yaptırdığı konuşulan Subaşı, bu iddialara cevap vermek yerine zengin sevgilisinin son model aracıyla poz vermeyi tercih etti. Daha önce de sevgilisinin lüks araçlarını paylaşan Subaşı, son paylaşımında da son model arabanın üzerine oturarak poz verdi.

Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı

"MELİSA'DAN SONRA İKİNCİ HER ŞEYİM"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" diyerek aşkını ilan etmişti.

Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı
Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı
Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı

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Haber Yorumları (1)
BU NEDİR YANİ: zengin olmak saf (en kibar bunu yazabildim) olmak mı oluyor onu anlamadım. güzellik göreceli bir kavram ama milyonlarca güzelin içinden sadece güzelliği olan bir kadın . Yani sıradan bir güzelliğinden başka hiç bir özelliği olmayan bu kadına bu serveti dökmenizdeki anlam ne?
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