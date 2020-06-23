Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi Eski eşi Acun Ilıcalı ile birlikte yemek yiyen Şeyma Subaşı, mekan çıkışında magazin muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Guido Senia ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına da yanıt veren Subaşı, "Biz ayrılmadık. Öyle bir şey yok" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecini İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiren Şeyma Subaşı, 1 Haziran'da seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından soluğu İzmir'in ünlü tatil beldesi Alaçatı'da almıştı. Önceki gün Guido Senia'yı İtalya'ya uğurlayan Subaşı, ardından tatil için Bodrum'a gitmişti. ACUN İLE "BABALAR GÜNÜ" YEMEĞİ YEDİ