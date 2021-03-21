Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın, bindiği lüks araç çalıntı çıktı. Otomobilin kendisine ait olduğunu savunan İtalyan Paolo Provenzi, Alsaloussi hakkında dava açtı.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaş grubuyla birlikte Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın neredeyse her gün binip video ve fotoğraf çektiği sevgilisine ait olan lüks aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı.

MİLYARDER İŞ İNSANI MAHKEMELİK OLDU

İtalyan isim Paolo Provenzi'nin şikayeti üzerine ortaya çıkan olayda, Provenzi aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti. Şikayetin ardından iş insanı Mohammed Alsaloussi ise sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019 yılında 1,95 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Aracın çalıntı olduğunu bilmeden aldığını öne süren Mohammed Alsaloussi, mahkeme karşısına çıkacak.