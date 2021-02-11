Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları olay oldu! Fotoğraflarına öyle yorumlar geldi ki...

Uzun süredir Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, verdiği bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı. Subaşı'nın pozlarına öyle yorumlar geldi ki.. İşte Subaşı'nın bikinili pozları ve o pozlara gelen yorumlar..