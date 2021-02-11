Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları olay oldu! Fotoğraflarına öyle yorumlar geldi ki...
11.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:50
Uzun süredir Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, verdiği bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı. Subaşı'nın pozlarına öyle yorumlar geldi ki.. İşte Subaşı'nın bikinili pozları ve o pozlara gelen yorumlar..
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, bikinili pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Kaynak: Snob Magazin