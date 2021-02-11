Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları olay oldu! Fotoğraflarına öyle yorumlar geldi ki...
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Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları olay oldu! Fotoğraflarına öyle yorumlar geldi ki...

11.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:50
Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları olay oldu! Fotoğraflarına öyle yorumlar geldi ki...

Uzun süredir Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, verdiği bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı. Subaşı'nın pozlarına öyle yorumlar geldi ki.. İşte Subaşı'nın bikinili pozları ve o pozlara gelen yorumlar..

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, bikinili pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

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