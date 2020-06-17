Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
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Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakanın banka hesap görüntülerini sosyal medyadan paylaşan banka çalışanının dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

17.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:13

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış ve aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
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