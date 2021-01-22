Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı
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Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı

22.01.2021 20:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:05

Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisi ile Amerika'da sürat teknesi kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı paylaşımın altına, "Sadece sen ve ben" notunu düştü.

Türkiye'de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Subaşı'na kızı Melisa ve arkadaşları da eşlik ediyor.

"NAZAR ETMEYİN, BU ŞEYMA'NIN MASALI"

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı. Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı

Paylaşımın ardından Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan milyarder Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı

"SADECE SEN VE BEN"

Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden Subaşı son olarak lüks sürat teknesini sevgilisi ile sarmaş dolaş kullandığı anların videosunu paylaştı. Paylaşımın altına "Sadece sen ve ben" notunu düşen Subaşı'nın sık sık sevgilisine sarıldığı görüldü.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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