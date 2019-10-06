Şeyma Subaşı, leopar desenli bikinisiyle tatil pozu paylaştı

06.10.2019 10:16

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'yı takipten çıkaran ve hemen ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, tekrar takibe aldığı sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Subaşı, tatil paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

BİTMEYEN IBIZA TATİLİ

Bir ayağı İstanbul'da bir ayağı Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kısa süreli ayrılık iddialarının ardından sevgilisinin yanında soluğu alan Subaşı, son paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Siyah-beyaz leopar desenli bikinisiyle poz veren Subaşı, sevgilisi Guido'nun da karede olduğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 100 bin beğeni alan Subaşı'nın paylaşımına " Biz de burada yağmurla boğuşuyoruz" yorumları geldi.