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Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Snob Magazin - Magazin
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Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Sosyetik isimler ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye gitti. Sosyetik isimler, Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı'nı ziyaret etti. İşte detaylar...

Dila Tarkan, ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye gitti. Dila Tarkan, İstanbul'da sık sık görüştüğü yakın arkadaşı Şeyma Subaşı ile buluştu.

Miami'de yaşayan Subaşı'nı ziyaret eden Tarkan, tekne turu yaptı.

İkiliye, Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Derev Clara Kösedağ'da eşlik etti.

Sosyetik güzeller, teknede bikiniyle poz verdi. Modelleri aratmayan sosyetik isimlerin, fit vücutları dikkat çekti.

Sosyetik güzeller, fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarında da yayınladı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dem aldığı tektaşı ise çıkarmadığı görüldü. Subaşı'nın denize girerken bile tektaşını çıkarmadığı görüldü.

Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Snob Magazin - Magazin

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