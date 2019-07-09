Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı

Yıllardır birlikte olduğu Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde ise Senia ile İspanya'nın Ibiza Adası'nda uzun süredir tatil yapıyor. Dün Gudio Senia ile öpüşme görüntüsü ortaya çıkan Subaşı, sevgilisinin doğum gününde çekilen fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Renkli görüntülere sahne olan partiye Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın çok sayıda arkadaşı katıldı. Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü. Subaşı, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu da paylaştı.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Partide romantik anlar yaşayan Şeyma Subaşı ve Guido Senia, pasta kesildikten sonra öpüştü. İkilinin bu anları ise bir arkadaşının çektiği Instagram hikayesinde ortaya çıktı.