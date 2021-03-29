Şeyma Subaşı burun düşmesi! Şeyma Subaşı estetiksiz resimleri! Şeyma Subaşı sağlık durumu!

Acun Ilıcalı ile magazin dünyası giren ve her yaptığı ile olay olan Şeyma Subaşı burun düşmesi! Şeyma Subaşı estetiksiz resimleri! Şeyma Subaşı sağlık durumu!

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle gündeme gelen ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın bir süre sosyal medyada yer almaması merak konusu oldu. Şeyma Subaşı burun düşmesi! Şeyma Subaşı estetiksiz resimleri! Şeyma Subaşı sağlık durumu!

ŞEYMA SUBAŞI BURIN DÜŞMESİ! ŞEYMA SUBAŞI SAĞLIK DURUMU

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda burnundan ve poposundan estetik operasyon geçirmişti. Operasyonlar sonrası uzunca bir süredir de sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapmayan Subaşı'nın burnunun düştüğü ortaya çıktı. Burnunun eskisinden daha da kötü bir duruma düştüğü öğrenilen Şeyma Subaşı, yaşadığı zor günler sonrası hastaneye kaldırıldı.

ŞEYMA SUBAŞI KİM?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır. 16 yaşından beri modellik yapmaktadır. 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır. Acun Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemden düşmemektedirler. Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.

Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.