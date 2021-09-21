Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı - Haberler Magazin
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Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğine doludizgin devam ediyor. Subaşı, erkek arkadaşıyla samimi pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

BODRUM (Haberler.com) - Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan fenomen Şeyma Subaşı, bu aralar mutlu. Subaşı, sevgilisiyle samimi anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Subaşı, Alsaloussi ile aşka geldiği anları takipçileriyle paylaştı.

AİLESİ VE SEVGİLİSİYLE TURA ÇIKMIŞTI

İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı.

SEVGİLİSİYLE AŞKA GELDİ

Şeyma Subaşı, tekrar ABD'ye döndü. Sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları sık sık paylaşan Şeyma Subaşı şimdi ise aşka geldi.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Subaşı'nın paylaşımı:

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı - Haberler Magazin
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