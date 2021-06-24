Şeyma Subaşı arkadaşlarıyla plajda: Sevgilisi yanında değil

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTEDün gece de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı'nın yanında Mohammed Alsaloussi yoktu.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE

Dün gece de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı'nın yanında Mohammed Alsaloussi yoktu. Bunun yerine arkadaşlarıyla birlikte kumsalda bir gün geçirdi Subaşı. Kumsala beraberindekilerle birlikte giden Subaşı, yürürken de elindeki cep telefonuyla ilgilendi. Subaşı'nın yüzündeki ciddi ifade de gözden kaçmadı. Bikinisinin üzerine bir tunik giyen Subaşı, güneşten korunmak için de bir şapka tercih etti.

HAMİLE OLDUĞUNU VE DÜĞÜNÜ ERTELEDİĞİNİ DUYURDU

Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte, evlilik kararından vazgeçtiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik' mesajıyla hem hamile olduğunu duyurdu hem de yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıkladı.

NİŞAN HABERİNİ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

DÜĞÜN ERTELENMİŞTİ

Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından İngilizce bir metin yayınlayan Subaşı, 'Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Şeyma Subaşı, dün gece yaptığı ama sonra sildiği sosyal medya paylaşımında da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı çok üzgün olduğunu belirterek şu satırlara yer vermişti mesajında: "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var."

Kaynak: Hürriyet