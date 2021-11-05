Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya şok sözler! - Haberler Magazin
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Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya şok sözler!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya şok sözler!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Galata Port'da düzenlenen Mavi Jeans'ın partisine katılan Serenay Sarıkaya'yı üstü kapalı bir şekilde hedef aldı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Şeyma Subaşı'nın yakın dostu Influencer Dila Tarkan, Mavi Jeans'ın partisine katıldı.

"NEDEN SÜREKLİ AYNI KİŞİLER?"

Subaşı, Dila Tarkan'ın partiden paylaştığı bir kareye, "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba? Artık marka yüzü sen olmalısın" yorumunu yaptı.

Dila Tarkan da yanıt olarak, 'Şeymoş'um benim' dedi.

BİR ANDA SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Söz konusu firmanın marka yüzünün Serenay Sarıkaya olması ortalığı karıştırdı. Şeyma Subaşı'nın, Serenay Sarıkaya'yı kıskandığı öne sürüldü.

GÖZLER SERENAY'A ÇEVRİLDİ

Serenay Sarıkaya'nın, Subaşı'nın bu göndermesine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya şok sözler!

Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya şok sözler!

Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya şok sözler!

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