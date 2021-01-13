Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi

Son olarak lüks tekneden paylaştığı bikini pozlarla gündem olan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI

Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı bu sefer de üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı lüks tekneden bikinili pozlarını paylaşmıştı. Subaşı'nın "Karayip Denizi" notuyla yaptığı paylaşım takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.