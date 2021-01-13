Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi
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Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi

13.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:32
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi

Son olarak lüks tekneden paylaştığı bikini pozlarla gündem olan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI

Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı bu sefer de üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı lüks tekneden bikinili pozlarını paylaşmıştı. Subaşı'nın "Karayip Denizi" notuyla yaptığı paylaşım takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.

Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi
Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi
Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi
Haber Yorumları (3)
AHMET: midem bolandi
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ACUN AMCA SAĞOLSUN: İŞTE BU. . HELAL OLSUN SANA VALLA. . Bİ ŞEKİLDE KENDİNİ İSPATLADIN!YÜRÜ BE ŞEYMA!KİM TUTAR ARTIK SENİ. . PARAN VARSA HERŞEY OLDUĞUNU GÖSTERİYORSUN BİZE. . İYİ TATİLLER BAYAN ŞUSİ
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
MANUEL: ilkokul mezunu okumamis insanlarin bir sekilde geldikleri su hale bak. birde ilkokul mezunu olup deli gibi calisan eve ekmek goturmeye calisan insanlarin haline.
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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