ŞEYMA KORKMAZ'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
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ŞEYMA KORKMAZ'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

18.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:16
ŞEYMA KORKMAZ'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık olan doğum gününü Tohum Otizm Vakfı ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine adadı. Oyuncu, otizmli çocuklara eğitim desteği istedi

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık olan doğum gününü Tohum Otizm Vakfı ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine adadı. Oyuncu sosyal medya hesabında, "Bu doğum günümde hediye istemiyorum, bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak" diyerek, bir bağış kampanyası başlattı.

Kaynak: Snob Magazin

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