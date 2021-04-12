Şeyma Demirci kimdir? Uzman Doktor Şeyma Demirci hayatı hakkında merak edilenler

İnstagram'da paylaştığı spor videoları, sağlıklı yaşam ve dermatoloji ile alakalı paylaşımları ile öne çıkan Şeyma Demirci kimdir? Uzman Doktor Şeyma Demirci hayatı hakkında merak edilenler

ŞEYMA DEMİRCİ KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Şeyma Demirci 28 yaşında. Şeyma Demirci, Tıp Fakültesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olan Şeyma Demirci, Tokat Turhal Devlet Hastanesi'nde görev yapmaya başlamış ve 2020 yılı itibariyle Ankara Şehir Hastanesi'nde Dermatolog olarak görev yapmıştır. Buradaki görevi de bittikten sonra tekrar Turhal Devlet Hastanesi'nde görevine devam etmektedir. YouTube üzerinde de selülit tedavisi, cilt bakımı, bacak bakımı gibi çeşitli alanlarda içerik üretmektedir.