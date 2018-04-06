Seyitgazi, Hestourex Fuarı'nda Tanıtıldı

Seyitgazi Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda (HESTOUREX) stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

165 ülkeden 5 binin üzerinde sektör temsilcisinin katıldığı fuarda Seyitgazi'nin kültürden sanata, alternatif spor olanaklarından doğal güzelliklerine kadar tüm özellikleri standı gezen ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. Seyitgazi'yi doğal güzellikleri ve tarihiyle her platformda tanıtmaya çalıştıklarını belirten Başkan Kalın, "Seyitgazi ilçemizin ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok tanıtılması ve turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fuarlar sayesinde misafirlerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR