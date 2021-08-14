Seyitgazi'de 'Çörek Otu Hasat' programı yapıldı
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Seyitgazi'de 'Çörek Otu Hasat' programı yapıldı

Seyitgazi'de 'Çörek Otu Hasat' programı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kapsamında Seyitgazi ilçesinde Çörek Otu Hasadı programı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kapsamında Seyitgazi ilçesinde Çörek Otu Hasadı programı gerçekleştirildi.

Seyitgazi ilçesi Gümüşbel Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çiftçiler katıldı. İlçede son yıllarda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ekiliş alanları artarken 2021 yılında da İlçede 500 dekarlık alanda çörek otu yetiştiriciliği yapıldı. Gümüşbel Mahallesinde ise yaklaşık 81 dekarlık alanda sulu ve kuru tarım yöntemleriyle çörek otu yetiştiriciliği gerçekleştirildi. Hasadın yapıldığı arazi sahibi çiftçi Abdullah Dinç yaptığı açıklamada, 12 dekarlık alanda ekilişi yapılan çörek otundan yaklaşık toplam bin kilogram ürün almayı beklediğini belirterek elde edilen mahsulü tohum ya da çörek otu yağı için yağlık olarak satacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de 'Çörek Otu Hasat' programı yapıldı
Seyitgazi'de 'Çörek Otu Hasat' programı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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