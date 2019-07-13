Seyit Ahmet Fırat son yolculuğuna uğurlandı
Eski Amasya Büyük Ağa Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Seyit Ahmet Fırat, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Amasya Büyük Ağa Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Seyit Ahmet Fırat, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Fırat'ın cenazesi, Tekir Dede Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına Fırat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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