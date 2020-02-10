'Seyirci Değil, Oyuncu Olun'

10.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:32

Çağdaş çocuk edebiyatına eğlenceli ve ufuk açan üslubuyla bilim kurgu roman türünde verdiği eserleriyle katkıda bulunan Şöhret Doğruyol Sağbaş, 'Tea&Talk Yaşamdan Dersler Söyleşi Günleri' kapsamında Şahinkaya Kolejinin konuğu oldu. Santral Kampüs'te öğrencilerle bir araya gelen Sağbaş, 'Ütopyaya Yolculuk' kitabıyla ilgili keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. İhtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu düşünen Mavi'nin fantastik serüvenini anlatan yazar; çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi olumlu etkileyecek, huzurun, iyiliğin ve bilgeliğin egemen olduğu ütopik bir dünyadan bahsetti. Öğrencilere çevrelerine karşı her daim duyarlı olmalarını tavsiye eden Sağdaş, 'Hayatta seyirci olmak kolaydır, siz asıl oyuncu olun. Yaptıklarınızla öncü olun, çevrenizi uyandırın' dedi.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları da sorma şansı bulduğu etkinliğin finalinde Ortaokul Müdürü Esra Akkay, yazara plaket takdim ederek paylaşımlarından dolayı teşekkür etti. Kitaplarını Şahinkayalı okuyucuları için imzalamayı ihmal etmeyen Sağbaş, öğrencilerle tek tek sohbet etti.

Kaynak: Bültenler