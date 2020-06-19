Seyir halindeyken uyuyan tır şoförü ortalığı birbirine kattı
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Seyir halindeyken uyuyan tır şoförü ortalığı birbirine kattı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halinde olan tır şoförü uyudu, ortalığı birbirine kattı.

19.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:24

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halinde olan tır şoförü uyudu, ortalığı birbirine kattı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 AN 57 61 plakalı tır sürücüsü Veli Ö. Hatay'a seyir halinde iken Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde direksiyon başında uykuya daldı. Bir süre sonra yoldan çıkan tır refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi.
Seyir halindeyken uyuyan tır şoförü ortalığı birbirine kattı

Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken çekici yardımıyla tır bulunduğu yerden kaldırıldı.


Seyir halindeyken uyuyan tır şoförü ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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