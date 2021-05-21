Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi
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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarken, sürücü son anda otomobilden indi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarken, sürücü son anda otomobilden indi. Yangın esnaf tarafından söndürülürken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde 34 JMN 27 plakalı aracıyla seyir halinde olan

Gökhan Çetin, aracının bir anda alevler içinde kaldığını gördü. Otomobili duran Çetin, araçtan indi. Çetin'in yardımına koşan çevredeki esnaf alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın söndükten kısa süre sonra araçtan yeniden alevler yükseldi. Yangın vatandaşların ikinci müdahalesiyle söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Büyük çapta hasar gören araç yol kenarına çekilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı: Sürücü son anda araçtan indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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