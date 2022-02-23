Seyir halindeki traktör alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki traktör alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Seyir halindeki traktör alev aldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde seyir halindeyken yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde seyir halindeyken yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halindeki 38 TF 873 plakalı traktör bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk, yanan traktöre müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sindelhöyük, Kayseri, Traktör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title