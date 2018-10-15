Seyir Halindeki Tırın Lastikleri Yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki bir tır seyir halindeyken alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı'ndan Gaziantep'e seyir halinde bulunan Ömer Ece idaresinde 47 AAS 473 plakalı tır, Nurdağı-Gaziantep karakolunun 28. kilometresi Şatırhöyük Mahallesi mevkinde aniden alev aldı. Lastiklerin yandığını fark eden sürücü, hemen aracı yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen alevler, bir süre sonra söndürüldü.

Balataların aşırı ısınması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 6 lastik kül olurken, tırın dorsesi ise zarar gördü. - GAZİANTEP