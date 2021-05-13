Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi
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Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırın lastikleri alev aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırın lastikleri alev aldı. Faciayı ise sürücünün soğukkanlılığı önledi.

Nurdağı-İslahiye karayolunda seyir eden Osman B. (48) idaresindeki 31 AFP 029 plakalı çekiciye bağlı 31 TM 470 plakalı gübre yüklü dorsenin lastikleri, karayolunun Kırmıtlı mevkiinde birden alev aldı. Tırın lastiklerinden çıkan dumanı fark eden çevredeki araçların sürücülerinin ikazı üzerine tır sürücüsü Osman B, aracı hemen kenara çekti. Soğukkanlı ve hızlı bir şekilde dorseyi çekiciden ayıran sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Lastiklerde başlayan ve tırın dorsesine sıçrayan alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Dorsede alevler nedeniyle büyük hasar meydana gelirken, gübrenin bir kısmının ise kül olduğu öğrenildi.

Sürücünün soğukkanlı bir şekilde hareket etmesi ile önce alevlerin aracın çekici kısmında bulunan yakıt deposuna sıçramasını önlediği, hemen ardından telefonla yardım istediği itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile dorse ve gübrenin tamamen kül olmaktan kurtarıldığı belirtildi. Olayın şokunu kısa sürede atlatan sürücü, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yüklediği gübrenin İslahiye ilçesindeki sahiplerine de haber vererek, yangından kurtarılan gübrelerin alınmasını istedi. - GAZİANTEP

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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