Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
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Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, seyir halindeki otomobilin camında görüldü.

ANTALYA'da yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, seyir halindeki otomobilin camında görüldü. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yılanı farkedip o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, Antalya Gazi Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kullandığı otomobille Antalya Havalimanı istikametine seyir halinde olan sürücü, sağ cam önündeki yılanı farketti. Kuyruğu ile sağ dış aynaya tutunan yılanı gören sürücü ve arkadaşı, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Otomobil sürücüsü o anları, "Araçla seyir halindeyken nereden geldiğini bilmediğimiz yılan araca girmeye çalıştı. Cırnık yolunda su kenarına bıraktık" notuyla paylaştı. Sürücü ve yanındaki arkadaşının "Şaka gibi ya" sözleri kamera kayıtlarına yansırken, "İnanılır gibi değil, iyi korkmamışlar" yorumları yapıldı.


Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk
Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk
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