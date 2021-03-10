Seyir halindeki otomobilde fenalaşan 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seyir halindeki otomobilde fenalaşan 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:30

Kayseri'de seyir halindeki otomobilin içinde rahatsızlanan 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Kayseri-Sivas yolu Kaykop kavşağında seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan yabancı uyruklu 1 buçuk yaşındaki Ahmed Elseyh rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine otomobilin bulunduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmed Elseyh'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ahmed Elseyh'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan bebeklerini kaybeden aile, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki otomobilde fenalaşan 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Nükhet Duru Müslüm Gürses Meghan Markle Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Mesut Özil Mustafa Er Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobilde fenalaşan 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:10:06. #1.14#
title