Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
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Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada

Bursa'da maskesini tam takmayan yolcuyu uyaran şoföre, şahıs tarafından yumruk atıldı. Seyir halindeyken yumruk yiyen şoför frene basıp otobüsü durdurarak olası bir faciayı önledi.

19.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:58

Bursa'da yolcu otobüsünde maske takma tartışması yüzünden kavga çıktı. Yaşlı adam kendisini maske takması için uyaran otobüs şoförüne seyir halindeyken yumruk attı. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

MASKE TAKMASI İÇİN UYARINCA TARTIŞTILAR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli otobüs şoförü Gökdere istikametine seyir halindeyken özel bir hastane önünde durağa yanaştı. Durağa yanaşan otobüse yolcular binerken, İ.A. maskesi çenesinde takılı olarak otobüse binen S.Ö'yü (72) maskeyi takması için ikaz etti. Maske uyarısının ardından S.Ö. ile sürücü İ.A. arasında tartışma çıktı.

Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada

OTOBÜS SEYİR HALİNDEYKEN ŞOFÖRE YUMRUK ATTI

İkili arasındaki tartışma otobüsün hareket etmesinin ardından da bir süre devam etti. Tartışmanın ardından S.Ö. şoförün yanına giderek seyir halindeki otobüs şoförü İ.A'ya yumruk attı. Yumruğun etkisiyle ne olduğunu anlamayan İ.A. frene basarak otobüsü durdurdu. İ.A'nın otobüsü durdurmasının ardından olası bir facia önlendi. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesinin ardından kavga son bulurken, şoför İ.A. otobüsü yol kenarına alarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A'yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri S.Ö' yü gözaltına aldı. S.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, İ.A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Otobüse bindiği anda İ.A. ve S.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma otobüs seyir halindeyken de devam etti. İ.A. otobüsü sürdüğü anda ne olduğunu anlamadan S.Ö. tarafından darp edildi. Ne olduğunu anlamadan yediği yumrukla şaşkına dönen İ.A. otobüsü durdurdu. Yaşanan bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, otobüs şoförü İ.A.'nın darp edildiği esnada hareket halindeki otobüsü durdurması olası bir facianın önüne geçti.

"SİNİRLENDİM YUMRUK ATTIM"

Şoföre yumruk atan şahıs, "Otobüse bindiğimde maskem çenemdeydi. Şoför beni maske konusunda uyardı. Ben de uyarısına uyarak maskemi taktım ancak aramızda yine tartışma çıktı. Tartışma yaşanırken bende sinirlendim ve yumruk attım." diyerek kendisini savundu.

Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (19)
ATAKAN: ''DİNİME KÜFREDEN, MÜSLÜMAN OLSA'' Atasözünün canlı örneğidir bu olay, şoför amcayı uyarıyor ama, önce kendisi maskeyi doğru takmayı öğrenmeli.
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AMCAYA HEELAL: amcaya helal olsun şöför haketmiş
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ŞÖFÖR HAK ETMİŞ: babası yaşındaki adama sen bindiğine şükrret diyor yaşlı adam maskeyi düzeltiyor zaten sende düzelt diyor artist artist cevap veriyor şöför amcamız haklı iyi yapmış
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