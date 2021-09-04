SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
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SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

Olay, Serik ilçesi Cumalı Mahallesi D400 karayolunun Cumalı mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Bayram Demir'in kullandığı 07 BLA 13 plakalı kamyonet kasasında bulunan koltukların bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yanmaya başladı. Sürücü durumu fark edince aracı yolun sağında durdurarak, kendi imkanlarıyla yanan koltukları kamyonetin kasasından indirmeye ve yangını söndürmeye çalıştı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından karayolunda trafik de normale döndü. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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