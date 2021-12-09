Seyhan Soylu kimdir? Seyhan Soylu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Mynet'in haberine göre; Flash TV'de haftaiçi her gün yayınlanan Al Sana Haber programının yapımcısı ve sunucusu olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, bağlantıları ve herkesi tanımasıyla merak konusu oldu.

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Seyhan Soylu, Türkiye'de tanınmış bir figür, birkaç kez siyasete karışmış, yüksek profilli bir trans kadın ve medya figürü. Herkes onu Sisi lakabı ile bilir. Tam ismi Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında. 55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti.

Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay'ın yandaşı olmakla itham edildi.

SİYASETE GİRECEKTİ AMA OLMADI

Kendisini milliyetçi travesti olarak tanımlayan Seyhan Soylu'nun kolunda bozkurt dövmesi vardır. Bir dönem MHP'den teklif aldığını ama "MHP'yi zorda bırakmamak" için kabul etmediğini açıklamıştı.

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