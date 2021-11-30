Seyhan Soylu, kendisine küsen Nihat Doğan'a 1,5 milyon TL'lik hediye aldı

Flash TV'de yayınlanan; Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Sevim Alan, Bahar Candan ve Tuğba Ekinci'nin yorumculuğunu yaptığı Al Sana Haber programındaki konularıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Seyhan Soylu, "Nihat Doğan 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile sahte kimlikle beraber oldu ve Serpil, Nihat'ın 17 yaşında olduğunu öğrenince çocuğu aldırdı" dedi.

SOYLU'DAN DOĞAN'A 1,5 MİLYON TL'LİK HEDİYE

Doğan'ın "Seyhan Soylu beni rezil ettin. Ben programı bırakıyorum. Hayatımda biri var ablacığım, senin yüzünden ilişkim zedelendi" demesi üzerine üzülen Soylu, arkadaşının gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. Dünkü canlı yayında konuyla ilgili konuşan Soylu, "Aman Nihat'ım bana kızmış, gönül koymuş, bende yeğenleri, kardeşleri başında durur, yeni bir gelir, yepyeni bir iş kapısı olsun diye Sevim Alan' dan 1 şube satın aldım. Kardeşime çok yakışacak. Onu üzdüm. Onun gönlünü almak içinde Bağcılar şubesini Nihat'ıma satın aldım. Şimdi ona bu güzel hediyeyi canlı yayında Sevim alan ile imza atarak resmileştireceğim" dedi.

Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan için aldığı şubenin fiyatı ise 1,5 milyon TL.

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