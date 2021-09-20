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Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Eser Pazarbaşı - Haberler | Güncel
Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

ADANA'da, çevredekilerin fark etmesiyle Seyhan Nehri'nde erkeğe ait cansız beden bulundu.

ADANA'da, çevredekilerin fark etmesiyle Seyhan Nehri'nde erkeğe ait cansız beden bulundu.

Girne Köprüsü yakınlarında, saat 07.30 sıralarında, suda hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye CANKUR ve sağlık ekipleri yönlendirildi. CANKUR ekipleri, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Eser Pazarbaşı - Son Dakika Haberleri
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