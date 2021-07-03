Seyhan Belediyesi'nin halk konserinde Pinhani sahne aldı
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Seyhan Belediyesi'nin halk konserinde Pinhani sahne aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Seyhan Belediyesi 'Elbet Bir Gün Bulaşacaktık' başlığıyla halk konseri düzenledi.

ADANA'da yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Seyhan Belediyesi 'Elbet Bir Gün Bulaşacaktık' başlığıyla halk konseri düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Pinhani grubunun sahne aldığı konsere binlerce vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı genelgesi kapsamında 1 Temmuz'da yeni normalleşme süreci açıklamasında yer alan gece 2400'a kadar canlı müzik ve konserlerin serbest olmasının ardından Seyhan Belediyesi yaz konserlerini başlattı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki ilk halk konserinde Pinhani grubu sahne aldı. Konser girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı. Binlerce vatandaş halk konserinde hep birlikte şarkılara eşlik ederek aylardır olan özlemlerini giderdi.

Seyhan Belediyesi'nin halk konserinde Pinhani sahne aldı
Seyhan Belediyesi'nin halk konserinde Pinhani sahne aldı
Seyhan Belediyesi'nin halk konserinde Pinhani sahne aldı
Seyhan Belediyesi'nin halk konserinde Pinhani sahne aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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