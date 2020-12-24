Seyhan Belediyesi'nden yurt yangını mağdurlarına yardım
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Seyhan Belediyesi'nden yurt yangını mağdurlarına yardım

24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:48
Seyhan Belediyesi'nden yurt yangını mağdurlarına yardım

Seyhan Belediyesi, Aladağ'da yaşanan yurt yangında çocuklarını kaybeden ihtiyaç sahibi ailelere Osmaniye Yarbaşı Belediyesi ile İstanbul Atlas Yardımlaşma Derneğinin de katkılarıyla kıyafet, gıda ayakkabı, kırtasiye, çanta ve oyuncak yardımında bulundu.

Seyhan Belediyesi, Aladağ'da yaşanan yurt yangında çocuklarını kaybeden ihtiyaç sahibi ailelere Osmaniye Yarbaşı Belediyesi ile İstanbul Atlas Yardımlaşma Derneğinin de katkılarıyla kıyafet, gıda ayakkabı, kırtasiye, çanta ve oyuncak yardımında bulundu.

Seyhan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen yurt yangını mağdurlarına yönelik yardım ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Aladağ-Kışlak Köyüne giden Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, Atlas Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferda Altundaş ile birlikte Seyhan Belediyesi'nden sosyologlar ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi ilk olarak Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'i ziyaret etti.

Yurt yangını nedeniyle üzüntülerini dile getiren grup, Akgedik'e yardımlaşma duygusuyla ailelerin yanında olduklarını aktardılar. Başkan Akgedik, ziyaret ve yardımlaşma nedeniyle katılımcılara teşekkür etti. Grup daha sonra Seyhan Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan yardımların dağıtımı için yurt yangınında yaşamını yitiren veya yangında yaralanan daha sonra sağlığına kavuşan çocukların ailelerinin bulunduğu Kışlak Köyüne geçildi.

Burada yaşamını yitiren ve yurt yangınında yaralanan daha sonra sağlığına kavuşan çocukların ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret edildi. Kaban, bere, atkı, bot, kırtasiye ürünleri, çanta, gıda kolisi ve oyuncak dağıtımını gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi, özellikle çocukların, karınlarını doyurma ve soğuktan koruma dışında ruhsal ve duygusal olarak ta sağlıklı gelişimine katkı vermek amacıyla çalışma yaptı. Seyhan Belediyesi'nden 2 sosyolog aile ve çocuklara yönelik gözlem yaptı. Ayrıca kreş müdürlüğü bünyesinde bulunan öğretmenlerin kendi elleriyle yaptığı oyuncaklar da hediye edilerek çocukların, normalde köyde bulunamayan oyuncaklarla, çocukluklarının yaşanmasına katkı sunuldu. - ADANA

Seyhan Belediyesi'nden yurt yangını mağdurlarına yardım
Seyhan Belediyesi'nden yurt yangını mağdurlarına yardım
Seyhan Belediyesi'nden yurt yangını mağdurlarına yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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