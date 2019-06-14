Seyhan Belediyesi Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılma karar aldı

Seyhan Belediye Meclisi Çukurova Belediyeler Birliği'nden (ÇBB) ayrılma kararı aldı.

Haziran ayının son birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Yasemin Çelik, katipler Meclis katipleri Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan CHP'li Mustafa Tunç, meclis divanında 3 kadın üyenin bulunmasının güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Sizleri kutluyorum, ama kadın haklarını savunanlar kadar erkek haklarını savunanlar da olsa" dedi.

CHP'li Güngör Geçer de, bugünün karne günü olduğunu ve karnelerini alan bütün öğrencileri kutladığını ifade ederek eğitime katkı koyan öğretmenlerin emeklerine teşekkür etti. Geçer, "Çocuklar, karnede yazılan notlar hayatın sonu veya anlamı değildir. Sizlerin her şeyden önce Atatürk'ün ilkelerine bağlı, cumhuriyete bağlı, vatanını, milletini seven bireyler olarak yetişmeniz daha değerlidir. Ayrıca, cumartesi ve pazar günü üniversite sınavlarına girecek öğrencilere de başarılar diliyorum. Bütün öğrencilerin tatil boyunca başta Nutuk olmak üzere bol bol kitap okumalarını diliyorum" dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. CHP Grup Sözcüsü Fadime Geçioğlu, Seyhan Belediyesi'nin Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılma teklifinin gündeme alınmasını önerdi. Önerge son madde olarak gündeme oy çokluğuyla kabul edildi. 20 ve 21 maddeler komisyonlara oy birliği halinde havalesi kabul edildi.

Seyhan Belediye Meclisi'nin 17.12.1999 tarih ve 77 sayılı kararı ile Çukurova Belediyeler Birliği'ne üye olunduğu belirtilen teklifte, ancak yaşanan bu süreçte bu birliğin Seyhan Belediyesi'nin sorunların yeterince çözmeye katkıda bulunmadığı düşüncesi oluştuğu, bu nedenle Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince Seyhan Belediyesi'nin Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılmasına yönelik Yazıişleri Müdürlüğü'nün 14 Haziran 2019 sayılı yazısı teklif olarak meclise sunuldu.

ÇBB'den ayrılma teklifi CHP Grubu tarafından idareden geldiği şekliyle oylanması önerildi.

AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu ise, "Bu birliklerin hakikaten çok faydalı olduklarına ben de inanmıyorum. Çünkü geçen dönem bunu yaşadık, 5 yıl boyunca ne gündeme geldi, ne faydaları oldu. Ne yaptıklarını da ben bilmiyorum açıkçası. Fakat o birliklerin daha iyi çalışır hale getirilmesi için belki bir faydamız olabilir, komisyonda görüşüp değerlendirmek daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

MHP'li Şehmus Uçar da Seyhan Belediyesi'nin ÇBB'nin kuruluşundan bu yana üyesi olduğunu hatırlatarak, "Neden bugün? Ayrılma sebebi nedir? Sadece Seyhan Belediyesi değil, CHP'nin kazanmış olduğu bir çok belediyeler ayrılma kararı aldı. Kararın sebebi de Osmaniye Belediye Başkanının Birlik başkanı olması ve Cumhur İttifakı'nın üye sayısının daha fazla olmasıdır. Gerçek sebep bu. Bundan dolayı komisyona sevk edilmesi ve orada tartışılması daha doğru olur" dedi.

Yalçın Limoncu sözlerine şöyle devam etti:

"Hakikaten bu birliklerin adı var, faaliyeti yok. Madem öyle bütün birliklerden çıkmak gerekiyor. Çünkü bu birliklere belediyeler pay ödüyor, ya tamamından çıkacağız ya da bunları işler hale getirmek için oradaki üye arkadaşlara bir fayda sağlayabilirsek daha iyi olur, komisyona gönderelim, komisyonda bütün birlikleri değerlendirelim" önerisini sundu.

Yalçın Limoncu'nun aykırı teklifi oy çokluğu ile reddedilirken, müdürlükten gelen teklif ise oy çokluğuyla kabul edildi. MHP'li Şehmus Uçar da kabul edilen bu teklife şerh koyduklarını açıkladı.

Bir sonraki meclis toplantısının 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA