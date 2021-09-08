Seyhan Belediye Meclis üyeleri, belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundu
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Seyhan Belediye Meclis üyeleri, belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundu

Seyhan Belediye Meclis üyeleri, belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Seyhan Belediye Meclis Üyeleri, belediye tarafından yaptırılarak hizmete sunulan tesislerde incelemelerde bulundu.

Seyhan Belediye Meclis Üyeleri, belediye tarafından yaptırılarak hizmete sunulan tesislerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı meclis toplantısının son oturumunun ardından belediye meclis üyeleri, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'la birlikte, ilçede hizmete açılan tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Selman-ı Pak Kültür Merkezi, Seyhan Halk Pazarı, Kompost Tesisleri ve Yeşilyuva Bilgi Evini gezen meclis üyeleri, tesisler hakkında bilgi aldı.

Seyhan Belediye Meclis üyeleri, belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundu
Seyhan Belediye Meclis üyeleri, belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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