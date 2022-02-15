Seyhan Avşar Halk TV muhabiri olarak gazetecilik görevine devam etmektedir. Politika ile ilgili yorumları dikkat çeken Seyhan Avşar zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Seyhan Avşar kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Seyhan Avşar hakkında gündem konusu oldu. Peki, Seyhan Avşar kimdir? Seyhan Avşar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?İşte detaylar haberimizde...

SEYHAN AVŞAR KİMDİR?

Seyhan Avşar 1991'de Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümlerinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken Cumhuriyet gazetesinde stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı. Cumhuriyet gazetesinde yaklaşık 7 yıl boyunca adliye muhabirliği görevini üstlendi. 2022 yılında Halktv.com.tr'de çalışmaya başladı. Avşar, 2018 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen, "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri" yarışmasında eğitim dalında, 2019 yılında ise İstanbul Gazeteciler Derneği'nin (İGD) haber ödülüne, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik ödülüne ve Metin Göktepe gazetecilik ödülüne layık görüldü.

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