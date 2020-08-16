Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu
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Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine bu sabah 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu.

16.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:24

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine bu sabah 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu.

Hayfa yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah'ı yüzlerce seveni uğurladı.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa savunması nedeniyle Şeyh Salah'ın yaklaşık 40 yıldır İsrail makamları tarafından sistematik bir şekilde takibat altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Şeyh Salah'ın "zalim siyonist rejim" tarafından siyasi, dini ve fikri olarak baskı ve kovuşturmaya maruz kaldığına dikkat çekilerek, İsrail makamlarının böylesi bir süreçte Şeyh Salah'ı hapse atmakta kasıtlı davrandığı ve bu süreçte yaşanacak herhangi bir kötü sonuçtan sorumlu olacağı kaydedildi.

İsrail mahkemelerinin tamamen göstermelik ve siyasi olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail mahkemelerinin Şeyh Raid'in şahsında İslam dinini, terörizmle lekelemeye kalkıştığına, asıl hedefinin ise zulme karşı olan sesleri susturmak olduğuna" vurgu yapıldı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz'da savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahküm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Halid Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu

Kaynak: AA

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