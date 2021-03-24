Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi

24.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:44
Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üye sayısının 50'den 75'e çıkarıldığını söyledi. Listede kimlerin olacağı merak konusu olurken, 75 kişilik MKYK listesi açıklandı. Kurulda kendisine yer bulan isimlerden biri Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat oldu.

2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede AK Parti'de merakla beklenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Daha önce 50 kişiden oluşan MKYK üyelerinin sayısı 75'e çıkarıldı.

Listede Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat da yer aldı.

ABDURRAHİM FIRAT KİMDİR?

Abdurrahim Fırat,1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamlayan Abdurrahim Fırat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Abdurrahim Fırat Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Fırat, 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçildi. Siyaset akademisi 10. ve 15.Dönem Kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamladı. 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı. Abdurrahim Fırat evli ve 3 çocuk babasıdır.

ŞEYH SAİD KİMDİR?

Şeyh Said, 1865 yılında Elazığ'da doğdu. Palu, Diyarbakır ve Muş bölgelerinde öğrenim gördü. Bu dönemde Nakşibendi Tarikatı'na katılarak dergahın başına geçti.I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın Doğu Anadolu'yu işgal etmesi üzerine Piran'a taşındı. Daha sonra Hınıs Kolhisar'a yerleşti. 29 Haziran 1925 tarihinde Diyarbakır'da idam edildi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:45:07. #1.16#
title