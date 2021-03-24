Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üye sayısının 50'den 75'e çıkarıldığını söyledi. Listede kimlerin olacağı merak konusu olurken, 75 kişilik MKYK listesi açıklandı. Kurulda kendisine yer bulan isimlerden biri Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat oldu.

2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede AK Parti'de merakla beklenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Daha önce 50 kişiden oluşan MKYK üyelerinin sayısı 75'e çıkarıldı.

Listede Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat da yer aldı.

ABDURRAHİM FIRAT KİMDİR?

Abdurrahim Fırat,1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamlayan Abdurrahim Fırat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Abdurrahim Fırat Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Fırat, 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçildi. Siyaset akademisi 10. ve 15.Dönem Kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamladı. 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı. Abdurrahim Fırat evli ve 3 çocuk babasıdır.

ŞEYH SAİD KİMDİR?

Şeyh Said, 1865 yılında Elazığ'da doğdu. Palu, Diyarbakır ve Muş bölgelerinde öğrenim gördü. Bu dönemde Nakşibendi Tarikatı'na katılarak dergahın başına geçti.I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın Doğu Anadolu'yu işgal etmesi üzerine Piran'a taşındı. Daha sonra Hınıs Kolhisar'a yerleşti. 29 Haziran 1925 tarihinde Diyarbakır'da idam edildi.