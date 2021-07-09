Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı

Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapımı tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapımı tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.

Hanönü ilçesinde yıkılan merkez caminin yerine yapılan Şeyh Şaban-ı Veli Camisinde ilk cuma namazı kılındı. 1000 metrekare alan üzerinde inşa edilen Şeyh Şaban-ı Veli Cami, dualarla ibadete açıldı. Caminin tamamlanmasının duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Ali Çelebi, "Resmi açılışını Kurban Bayramı sonrası yapacağımız bu güzel camide ilk cuma namazını kılmış bulunuyoruz. Bundan sonra cuma namazlarını ve vakit namazları ile bayram namazını yine bu camimizde kılacağız. Yaşamış olduğumuz son süreçlerde de mabetlerimizin, ezanlarımızın, selalarımızın bu toplumun dirilmesinde ne derece etkin olduğuna hep beraber şahit olduk. Allah ezanlarımızı dindirmesin. Allah-u Teala bu mabetleri cemaatsiz bırakmasın" dedi. - KASTAMONU

Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı
Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı
Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
MEB, yeni eğitim yılı takvimini açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
MEB, yeni eğitim yılı takvimini açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Burak Özçivit Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:19:01. #1.15#

title