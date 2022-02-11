Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Şeyh Murat kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Şeyh Murat' kimdir? Kim canlandırıyor? Kemal Başar kimdir, kaç yaşında, nereli?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ 'ŞEYH MURAT' KİMDİR?

Engürü ahalisinden geniş bir mürit kitlesi vardır. Şahsi hırsları peşinde koşan kibirli biridir. Molla Numan'ı kuracağı şeytani bir tuzakla alt etmek ister.

ŞEYH MURAT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Şeyh Murat karakterini "Kemal Başar" canlandırmaktadır.

KEMAL BAŞAR KİMDİR?

Kemal Başar, (d. 25 Ekim 1963, Ankara) Türk tiyatro yönetmeni, tiyatro ve dizi oyuncusu, eğitmen, çevirmen.

1989'da MSÜ Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Devlet Tiyatroları'ndan 2013'de emekli olarak halen sanat yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Keyfi'ni kurdu. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yurt dışı ilişkiler bölümünün kurucu başkanlığını yaptı.

Özellikle yurt dışındaki çalışmalarıyla, yönettiği oyunlarla, bazılarının danışmanı ya da seçici kurul üyesi de olduğu uluslararası festivallerde verdiği dersler ve seminerlerle tanınıyor.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Savaş Başar'ın oğludur.

Rol aldığı dizi ve filmler

Leyla ile Mecnun 2021 - 2022

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli 2021

Menajerimi Ara 2021/ Bölüm 35

Dayı (Sinema Filmi) 2020

Son Şaka (Sinema Filmi) 2020

Mucize Doktor 2020

Naim Cep Herkülü (Sinema Filmi) 2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2016-2018

Göl Zamanı (Sinema Filmi) 2012

72. Koğuş (Sinema Filmi) 2010

Signora Enrica (Sinema Filmi) 2010

Kurtlar Vadisi Pusu 2009/ Bölüm 52-58/

Kod Adı Kaos 2006

Kod Adı 2006

Samyeli 2000

Ah Bir Büyümesek 1995

Yukarı Karakısık 1994

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem