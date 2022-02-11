Şeyh Murat kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Şeyh Murat' kimdir? Kim canlandırıyor? Kemal Başar kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizi karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Şeyh Murat geliyor. Peki, Şeyh Murat kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Şeyh Murat' kimdir? Kim canlandırıyor? Kemal Başar kimdir, kaç yaşında, nereli? Şeyh Murat karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Şeyh Murat kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Şeyh Murat' kimdir? Kim canlandırıyor? Kemal Başar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Engürü ahalisinden geniş bir mürit kitlesi vardır. Şahsi hırsları peşinde koşan kibirli biridir. Molla Numan'ı kuracağı şeytani bir tuzakla alt etmek ister.
Dizideki Şeyh Murat karakterini "Kemal Başar" canlandırmaktadır.
Kemal Başar, (d. 25 Ekim 1963, Ankara) Türk tiyatro yönetmeni, tiyatro ve dizi oyuncusu, eğitmen, çevirmen.
1989'da MSÜ Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Devlet Tiyatroları'ndan 2013'de emekli olarak halen sanat yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Keyfi'ni kurdu. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yurt dışı ilişkiler bölümünün kurucu başkanlığını yaptı.
Özellikle yurt dışındaki çalışmalarıyla, yönettiği oyunlarla, bazılarının danışmanı ya da seçici kurul üyesi de olduğu uluslararası festivallerde verdiği dersler ve seminerlerle tanınıyor.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Savaş Başar'ın oğludur.
Rol aldığı dizi ve filmler
Leyla ile Mecnun 2021 - 2022
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli 2021
Menajerimi Ara 2021/ Bölüm 35
Dayı (Sinema Filmi) 2020
Son Şaka (Sinema Filmi) 2020
Mucize Doktor 2020
Naim Cep Herkülü (Sinema Filmi) 2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2016-2018
Göl Zamanı (Sinema Filmi) 2012
72. Koğuş (Sinema Filmi) 2010
Signora Enrica (Sinema Filmi) 2010
Kurtlar Vadisi Pusu 2009/ Bölüm 52-58/
Kod Adı Kaos 2006
Kod Adı 2006
Samyeli 2000
Ah Bir Büyümesek 1995
Yukarı Karakısık 1994
Burak Sevinç
Hüseyin Soysalan
Sena Çakır
Atakan Yarımdünya
Kemal Başar
Sinan Albayrak
Fırat Topkorur
Derda Yasir Yenal
Aydın Sigalı
Latif Koru
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.