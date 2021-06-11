Şeyh Cerrah'ta zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü
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Şeyh Cerrah'ta zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü

Şeyh Cerrah'ta zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde aralarında Filistinlilerin, Arap Knesset üyelerinin ve İsrail vatandaşlarının yer aldığı çok sayıda gösterici, evlerinden zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü düzenledi.

Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde aralarında Filistinlilerin, Arap Knesset üyelerinin ve İsrail vatandaşlarının yer aldığı çok sayıda gösterici, evlerinden zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü düzenledi.

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail güçleri tarafından evlerinden zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere yönelik destek yürüyüşleri devam ediyor. Arap Yüksek İzleme Komitesi'nin çağrısı üzerine Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen çok sayıda gösterici, mahalleden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinli mahalle halkına destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Filistinlilerin yanı sıra Arap Knesset üyeleri ve İsrail vatandaşları da katılım sağladı. Yürüyüş sırasında Filistinli mahalle halkına desteklerini sürdürdüklerini ifade eden göstericiler, İsrail güçlerinin yerel halkı evlerinden çıkarmak istemesini kınadıklarını ve bu karara karşı olduklarını kaydetti. Göstericiler yürüyüş sırasında işgal karşıtı pankartlar açarak, "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs", "İşgale hayır" ve "Zorla yerinden edilmeye hayır" sloganları attı.

Öte yandan yaklaşık 40 gündür Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişlerini demir ve beton barikatlarla kapatmaya devam eden İsrail güçleri, mahalle dışından vatandaşların ve dayanışma aktivistlerinin mahalleye ulaşmasını ve sakinleriyle görüşmesini engelliyor. - KUDÜS

Şeyh Cerrah'ta zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü
Şeyh Cerrah'ta zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şeyh Cerrah'ta zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek yürüyüşü - Haberler
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